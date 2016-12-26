Деды Морозы станцевали в торговом центре Волгограда для детей

Деды Морозы показали танец детям в воскресенье, 25 декабря, в одном из торговых центров Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы флешмоба, около 25 человек, одетых в костюмы Деда Мороза исполнители для детей синхронный танец под несколько музыкальных композиций в торговом центре «Акварель» в Советском районе города.

Отметим, что во флешмобе приняли участие простые волгоградцы. В начале декабря организаторы мероприятия приглашали всех желающих посещать в ТРЦ тренировки, а потом, выйти всем вместе во время праздника со своим танцем. Для выступления участникам флешмоба даже предоставили костюмы.