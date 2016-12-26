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16:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Деды Морозы станцевали в торговом центре Волгограда для детей

Мероприятие прошло в Советском районе города.

Деды Морозы показали танец детям в воскресенье, 25 декабря, в одном из торговых центров Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы флешмоба, около 25 человек, одетых в костюмы Деда Мороза исполнители для детей синхронный танец под несколько музыкальных композиций в торговом центре «Акварель» в Советском районе города.

Отметим, что во флешмобе приняли участие простые волгоградцы. В начале декабря организаторы мероприятия приглашали всех желающих посещать в ТРЦ тренировки, а потом, выйти всем вместе во время праздника со своим танцем. Для выступления участникам флешмоба даже предоставили костюмы.

Напомним, что 7 января в Волгограде пройдет карнавальный рождественский забег. Всем зарегистрировавшимся выдадут шапочку и варежки Деда Мороза, а на финише — Рождественскую медаль-снежинку. Участникам забега на 1 километр, которые придут в лучших карнавальных костюмах, вручат приз. Кроме того, подарки получат самые быстрые спортсмены забега на дистанцию в 5 километров. Подробнее о забеге читайте здесь.

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