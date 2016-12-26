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17:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области безопасность в праздники обеспечат 6 000 человек

В регионе пройдет около 2 000 новогодних и рождественских мероприятий.

6 000 человек будут обеспечивать общественный порядок и безопасность местных жителей на праздничных мероприятиях в Волгоградской области.

Как сообщает «Интерфакс», вместе с полицейскими в режиме повышенной готовности будут работать медики. Так, помощь будут готовы оказать 165 бригад «скорой помощи», шесть экипажей медицины катастроф, а также 224 специальных и врачебно-сестринских бригад. Для обеспечения оперативного реагирования сотрудники МЧС ввели в расчет резервную технику. В администрации Волгоградской области на новогодние каникулы будет установлено дежурство ответственных лиц.

Отметим, что в общей сложности с 25 декабря 2016 по 10 января 2017 года в регионе пройдет около 2 000 мероприятий.

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