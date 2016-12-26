В Волгоградской области безопасность в праздники обеспечат 6 000 человек
В регионе пройдет около 2 000 новогодних и рождественских мероприятий.
В регионе пройдет около 2 000 новогодних и рождественских мероприятий.
6 000 человек будут обеспечивать общественный порядок и безопасность местных жителей на праздничных мероприятиях в Волгоградской области.
Как сообщает «Интерфакс», вместе с полицейскими в режиме повышенной готовности будут работать медики. Так, помощь будут готовы оказать 165 бригад «скорой помощи», шесть экипажей медицины катастроф, а также 224 специальных и
Отметим, что в общей сложности с 25 декабря 2016 по 10 января 2017 года в регионе пройдет около 2 000 мероприятий.