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16:37 (мск), источник: РИА Новости

Жители Петербурга несут цветы к Дому журналиста после крушения Ту-154

Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к Дому журналиста в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем, сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к Дому журналиста в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем, сообщает Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека. Среди них были петербуржцы — директор департамента культуры министерства обороны РФ Антон Губанков, корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков и Оксана Бадрутдинова.

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У входа в Дом журналиста на Невском проспекте установлен мемориальный стол с фотографиями Губанкова и Рункова. Сюда с утра люди несут цветы.

«Журналисты Петербурга и Ленинградской области склоняют головы перед памятью всех коллег, погибших в катастрофе над Черным морем», — говорится в сообщении.

Пресс-конференция, посвященная профессиональному конкурсу «Золотое перо», которая состоится в Доме журналиста сегодня в 16.00, начнется с минуты молчания.

Губанков был назначен на должность начальника управления культуры МО РФ 25 марта 2013 года. Кандидат культурологических наук. С 1985 года работал в различных СМИ, с 1999 года — начальник службы информации дирекции «Санкт-Петербург» ВГТРК, руководитель программы «Вести-Петербург». С 2008 года по 2011 год — председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга, с 24 мая 2012 года по январь 2013 года был министром культуры Московской области.

Рунков пять лет назад приехал в Петербург из Архангельска, работал на телеканале «Санкт-Петербург». Год назад перешел на Первый канал. Двадцать девятого декабря ему должно было исполниться 30 лет.

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