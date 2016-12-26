Жители Петербурга несут цветы к Дому журналиста после крушения Ту-154
Жители
Жители
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Жители
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека. Среди них были петербуржцы — директор департамента культуры министерства обороны РФ Антон Губанков, корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков и Оксана Бадрутдинова.
У входа в Дом журналиста на Невском проспекте установлен мемориальный стол с фотографиями Губанкова и Рункова. Сюда с утра люди несут цветы.
«Журналисты Петербурга и Ленинградской области склоняют головы перед памятью всех коллег, погибших в катастрофе над Черным морем», — говорится в сообщении.
Губанков был назначен на должность начальника управления культуры МО РФ 25 марта 2013 года. Кандидат культурологических наук. С 1985 года работал в различных СМИ, с 1999 года — начальник службы информации дирекции «Санкт-Петербург» ВГТРК, руководитель программы «Вести-Петербург». С 2008 года по 2011 год — председатель комитета по культуре
Рунков пять лет назад приехал в Петербург из Архангельска, работал на телеканале «Санкт-Петербург». Год назад перешел на Первый канал. Двадцать девятого декабря ему должно было исполниться 30 лет.