Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в последние дни года

«В последнюю неделю уходящего года ожидается теплая, но неустойчивая погода. В первую половину недели циклон будет смещаться с Балтийского моря через наши северо-восточные районы. Он принесет ветреную и оттепельную погоду», — рассказал синоптик.

Во вторник, 27 декабря, ожидаются мокрый снег и дождь, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью по западу, в дневные часы на большей части территории страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям — порывами до 22 м/с. Температура в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов, пишет БЕЛТА.

В среду, 28 декабря, на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром на значительной части территории страны, днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура в течение суток составит от минус 5 до плюс 2 градусов.