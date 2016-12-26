В Самаре на улице Аминева появились знаки «Остановка запрещена»

На всем протяжении улицы Аминева появились дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», с табличками, предупреждающими о работе эвакуатора. Об этом в редакцию ProGorodSamara.ru сообщили горожане.

В ОГИБДД УМВД по Самаре заверили, что данная схема является временной и связана с проведением реконструкции Московского шоссе.

— Движение на этой улице осуществляется по принципу одностороннего в направлении от улицы Ново-Садовая до улицы Московское шоссе. Интенсивность движения транспортных средств на данном участке дороги высока. В целях исключения заторовых ситуаций и увеличения пропускной способности введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Ограничение будет действовать до момента открытия движения по реконструированному Московское шоссе.