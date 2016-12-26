В Самаре на улице Аминева появились знаки «Остановка запрещена»
Дорога сейчас испытывает повышенную транспортную нагрузку.
Дорога сейчас испытывает повышенную транспортную нагрузку.
На всем протяжении улицы Аминева появились дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», с табличками, предупреждающими о работе эвакуатора. Об этом в редакцию ProGorodSamara.ru сообщили горожане.
В ОГИБДД УМВД по Самаре заверили, что данная схема является временной и связана с проведением реконструкции Московского шоссе.
— Движение на этой улице осуществляется по принципу одностороннего в направлении от улицы
Ограничение будет действовать до момента открытия движения по реконструированному Московское шоссе.