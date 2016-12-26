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17:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дежурный общественный транспорт развезёт нижегородцев в новогоднюю ночь

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, для удобства горожан предусмотрена работа общественного транспорта в новогоднюю ночь.

Источник: РИА "Новости"

Так, автобус № 2 «м/р Верхние Печеры — пл. Горького — м/р Верхние Печеры» в новогоднюю ночь отправится из микрорайона Верхние Печеры в 22:30, 22:54, 23:18, 23:46, 0:10, 0:34, 1:02, 1:26 и 1:54 и отправкой с улицы Большая Покровская в 23:06, 23:30, 23:54, 0:22, 0:46, 1:10, 1:38, 2:02, 2:50. С 22:30 31 декабря до 3:00 1 января маршрут будет следовать от остановочного пункта «Академическая» по Казанскому шоссе, улицам Касьянова, Верхне-Печерской, Бринского, Родионова, Большой Печерской, Белинского, Красносельской, Ильинской, Горького, Большой Покровской до остановочного пункта «Улица Большая Покровская». В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Лядова, улицам Белинского, Большой Печерской, Родионова, Казанскому шоссе, улицам Лопатина, Верхне-Печерской, Касьянова, Казанскому шоссе.

Маршрут № 26 «м/р Кузнечиха-2 — пл. Горького — м/р Кузнечиха-2» будет уходить с конечных по следующему графику: м/р Кузнечиха-2: 22:40, 23:07, 23:44, 0:07, 0:36, 1:00, 1:40, 2:10; ул. Большая Покровская: 23:17, 23:40, 0:10, 0:34, 1:00, 1:25, 2:15, 2:50. В связи с организацией массовых мероприятий с 22:30 31 декабря до 3:00 1 января маршрут будет организован от остановочного пункта «Микрорайон Кузнечиха-2» по улицам Ивлиева, Козицкого, Богородского, Бекетова, по проспекту Гагарина, площади Лядова, улицам Красносельской, Ильинской, Горького, Большой Покровской до остановочного пункта «Улица Большая Покровская». В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, Козицкого, Ивлиева.

Маршрут № 43 «м/р Щербинки-2 — пл. Горького — м/р Щербинки-2» будет работать с отправкой из м/р Щербинки-2 в 22:54, 23:18, 23:46, 0:10, 0:34, 1:02, 1:26, 1:54 и от ул. Большая Покровская в 23:30, 23:54, 0:22, 0:46, 1:10, 1:38, 2:02, 2:50. С 22:30 31 декабря до 3:00 1 января автобусы будут следовать от остановочного пункта «Микрорайон Щербинки-2"по проспекту Гагарина, площади Лядова, улицам Красносельской, Ильинской, Горького, Большой Покровской до остановочного пункта «Улица Большая Покровская». В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина.

Маршрут № 45 «ЗКПД-4 — Московский вокзал — ЗКПД-4» отправится от ЗКПД-4 в 22:30, 23:02, 23:34, 0:10, 0:42, 1:14, 1:50 и от тоннеля Московского вокзала в 23:20, 23:52, 0:24, 1:00, 1:32, 2:04, 2:45. С 22:30 31 декабря до 3:00 1 января будет курсировать от остановочного пункта «Тоннель Московского вокзала» по Московскому шоссе, улицам Рябцева, Чаадаева, Мирошникова, Циолковского, Светлоярской, проспекту 70 лет Октября, проспекту Кораблестроителей до остановочного пункта «7 микрорайон Сормова». В обратном направлении — по той же схеме.

Трамвай № 2 ночью на 1 января будет курсировать с интервалом в 30 минут с 00:00 до 5:00 в обе стороны. Маршрут № 3 «Парк Дубки — Московский вокзал — Парк Дубки» будет отправляться с конечной от парка Дубки в 0:38, 1:28, 2:18, а от Московского вокзала — в 0:08, 0:58, 1:48, 2:38, 3:40. Трамвай № 6 «Московский вокзал — Сормово — Московский вокзал» будет отправляться от московского вокзала в 0:33, 0:44, 1:27, 1:42, 2:20, 2:38, 4:07, 4:20, 5:10, 5:17.

Маршрут № 19 «ул. Ивлиева — Мыза — ул. Ивлиева» отправится от ул. Ивлиева в 0:06, 1:02, 1:58, 3:22, 4:18, от Мызы — в 0:35, 1:30, 2:50, 3:50, 4:46.

Троллейбусы № 8 «ул. Дубравная — платформа Чаадаево — ул. Дубравная» в новогоднюю ночь будет отправляться от ул. Дубравная в 1:30, 4:10, 5:54, от платформы Чаадаево — в 0:50, 3:30, 5:14.

Маршрут № 9 «пл. Минина и Пожарского — м/р Кузнечиха-2 — пл. Минина и Пожарского» будет курсировать от пл. Минина и Пожарского: 23:17, 0:20, 4:15, 5:15, от ул. Рокоссовского — в 23:47, 0:45, 4:40, 5:40.

Троллейбус № 10 «Мещерское озеро — Авторынок Московский — Мещерское озеро» отправится от Мещерского озера в 0:20, 3:10, 4:33, от авторынка «Московский» — в 1:00, 3:50, 5:13.

Маршрут № 14 «ул. Патриотов — м/р Соцгород-2 — ул. Патриотов» будет отправляться от ул. Патриотов в 23:10, 0:05, 1:40, 2:35, 3:30, 4:25, от ул. Плотникова — в 23:40, 0:35, 2:10, 3:02, 4:00, 4:55.

Маршрут № 15 «платформа Чаадаево — Московский вокзал — платформа Чаадаево» будет курсировать с отправкой от платформы Чаадаево в 0:30, 1:38, 2:55, 4:08, от тоннеля Московского вокзала — в 1:00, 2:08, 3:25, 4:38.

Маршрут № 25 «Мещерское озеро — ул. Архангельская» от Мещерского озера будет отъезжать в 2:12, 3:28, 4:52, от ул. Архангельской — в 2:48, 4:00, 5:24; дополнительный рейс от Московского вокзала до улицы Архангельской по этому маршруту будет организован в 2.50.

Отмечается, что водители дежурных автобусов, трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь будут обязаны останавливаться не только на остановках, но и подхватывать людей по ходу движения в попутном направлении.

Кроме того, последние поезда по маршруту «Горьковская» — «Парк культуры» отправятся с конечных станций в 2:19, по маршруту «Парк культуры» — «Буревестник» — в 2:09. После короткого перерыва утром 1 января станции метрополитена откроются в 6:15.

Напомним, что время перекрытия площади им. Горького в Нижнем Новгороде для транспорта 31 декабря может быть пересмотрено в связи с жалобами горожан.

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