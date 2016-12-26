Новогодняя ночь в Украине будет морозной

В новогоднюю ночь в Украине будет мороз. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко, передает «Интерфакс-Украина».

Отметим, что прогноз предварительный. Впрочем прогнозируется, что в Киеве, как и по всей Украине, ночь с 31 декабря на 1 января будет морозной, осадки возможны лишь в южных областях.

«В новогоднюю ночь в Киеве — без осадков и мороз небольшой, 3−8 градусов, по сегодняшним данным, и днем также будет небольшой минус 2−3 градуса мороза, без осадков», — сообщила Савченко.

Синоптик отметила, что средняя температура в Украине в ночь на 1 января 2017 года будет 3−9 градусов мороза, в южных областях ожидается небольшой снег. Днем 31 декабря ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.