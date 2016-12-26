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18:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Шевченко о возможном бойкоте ЧМ-2018 в РФ: сейчас у нас другие проблемы

Политические и организационные решения в отношении следующего Чемпионата мира по футболу, который состоится в России, будет принимать Федерация футбола Украины, заявил главный тренер сборной.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В ответ на вопрос, будет ли сборная Украины по футболу участвовать в Чемпионате мира-2018, который пройдет в России, главный тренер Андрей Шевченко заявил, что перед сборной сейчас стоят совершенно другие вопросы.

«Я хотел бы столкнуться с проблемой, что мы выиграли наш отборочный турнир, и теперь стоит дилемма, ехать или не ехать на чемпионат мира! Но мы еще так далеки от этого, сейчас у нас совершенно другие проблемы. Мы ставим задачу побеждать, претендовать на первое место, это наша спортивная работа. А политические и организационные решения будет принимать ФФУ», — сказал Шевченко в интервью изданию «Вести».

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Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что призывы к бойкоту и переносу международных соревнований из России, которые звучат после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, не коснутся чемпионата мира-2018 по футболу.

Ранее сообщалось, что Международную федерацию футбола (ФИФА) не устраивают поле и раздвижная крыша на стадионе, строящемся к чемпионату мира 2018 года в Санкт-Петербурге.

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