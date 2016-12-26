Шевченко о возможном бойкоте ЧМ-2018 в РФ: сейчас у нас другие проблемы

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В ответ на вопрос, будет ли сборная Украины по футболу участвовать в Чемпионате мира-2018, который пройдет в России, главный тренер Андрей Шевченко заявил, что перед сборной сейчас стоят совершенно другие вопросы.

«Я хотел бы столкнуться с проблемой, что мы выиграли наш отборочный турнир, и теперь стоит дилемма, ехать или не ехать на чемпионат мира! Но мы еще так далеки от этого, сейчас у нас совершенно другие проблемы. Мы ставим задачу побеждать, претендовать на первое место, это наша спортивная работа. А политические и организационные решения будет принимать ФФУ», — сказал Шевченко в интервью изданию «Вести».