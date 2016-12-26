Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
5 психических болезней из русских сказок
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
В зарубежном СМИ вышла статья о неуместности скорби по Ту-154
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
18:40 (мск), источник: Profinance.kz

Специалисты рассчитали идеальную чашку кофе

Математики из Портсмутского университета в Великобритании рассчитали идеальную чашку кофе.

Математики из Портсмутского университета в Великобритании рассчитали идеальную чашку кофе, смоделировав процесс экстракции молотого кофе, сообщает kedem.ru.

Отмечается, что полученные результаты могут быть использованы производителями кофемашин, чтобы улучшить качество любимого многими бодрящего напитка.

Специалисты отмечают, что при экстракции в воду попадает не только кофеин, но и около 1800 соединений, сочетание которых формирует вкус кофе. Процесс экстракции включает в себя два этапа — быстрое растворение вещества на поверхности частицы молотого кофе и медленное высвобождение соединений из частицы в воду. Если кофейные зерна перемолоть слишком мелко, площадь поверхности, на которой осуществляется растворение, окажется слишком большой, в результате чего итоговый напиток будет очень горьким. Если, наоборот, зерна кофе недостаточно размолоть, то вкус кофе будет ненасыщенным.

Благодаря новой математической модели ученые смогли определить идеальный размер частиц кофе, чтобы напиток был не слишком горьким, но при этом обладал насыщенным вкусом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проведён мониторинг цен на продукты питания в разных регионах РК
Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
В Черном море нашли тела 80 жертв авиакатастрофы
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Британские журналисты узнали, что королева поддерживает Brexit
Путин наградил Дениса Мацуева и Евгения Миронова орденами
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
11 советов, как без усилий подготовить дом к Новому году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь