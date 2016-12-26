Специалисты рассчитали идеальную чашку кофе

Математики из Портсмутского университета в Великобритании рассчитали идеальную чашку кофе, смоделировав процесс экстракции молотого кофе, сообщает kedem.ru.

Отмечается, что полученные результаты могут быть использованы производителями кофемашин, чтобы улучшить качество любимого многими бодрящего напитка.

Специалисты отмечают, что при экстракции в воду попадает не только кофеин, но и около 1800 соединений, сочетание которых формирует вкус кофе. Процесс экстракции включает в себя два этапа — быстрое растворение вещества на поверхности частицы молотого кофе и медленное высвобождение соединений из частицы в воду. Если кофейные зерна перемолоть слишком мелко, площадь поверхности, на которой осуществляется растворение, окажется слишком большой, в результате чего итоговый напиток будет очень горьким. Если, наоборот, зерна кофе недостаточно размолоть, то вкус кофе будет ненасыщенным.

Благодаря новой математической модели ученые смогли определить идеальный размер частиц кофе, чтобы напиток был не слишком горьким, но при этом обладал насыщенным вкусом.