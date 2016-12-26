Волгоградцы несут цветы к Дому офицеров в память о жертвах крушения Ту-154

Волгоградцы несут красные гвоздики к Дому офицеров, на одной из стен которого вывешен список всех погибших при падении Ту-154.

Кроме того, местные жители возлагают цветы к портрету Ивана Шахова у здания Казачьего театра. В понедельник, 26 декабря, память артиста почтили его бывшие коллеги из ансамбля «Казачья воля» и не только.

Напомним, что на борту самолета находились трое волгоградцев — 24-летний Иван Шахов, 29-летний Евгений Булочников и 41-летний Александр Негруб.