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17:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы несут цветы к Дому офицеров в память о жертвах крушения Ту-154

В авиакатастрофе погибли трое уроженцев Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Волгоградцы несут красные гвоздики к Дому офицеров, на одной из стен которого вывешен список всех погибших при падении Ту-154.

Кроме того, местные жители возлагают цветы к портрету Ивана Шахова у здания Казачьего театра. В понедельник, 26 декабря, память артиста почтили его бывшие коллеги из ансамбля «Казачья воля» и не только.

Напомним, что на борту самолета находились трое волгоградцев — 24-летний Иван Шахов, 29-летний Евгений Булочников и 41-летний Александр Негруб.

25 декабря самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, летел по маршруту аэродром Чкаловский-аэропорт Сочи-военная база Латакия в Сирии. На борту было 92 человека, среди которых — военные, артисты и журналисты. Все они погибли при крушении судна под Сочи.

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