За выходные инспекторы ГИБДД задержали 37 пьяных водителей

В ходе профилактического мероприятия «Трезвый водитель» инспекторы ГИБДД задержали 37 нетрезвых автомобилистов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Массовые проверки проводились в минувшие выходные и утром в понедельник. Четверо из 37 задержанных попались на пьяной езде повторно и ранее уже были лишены водительских прав.