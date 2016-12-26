Из-за сильного ветра в Преголе ожидается повышение уровня воды

МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе утром во вторник, 27 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства.

Уровень в устье реки может повыситься до отметки +120−140 см. Опасным считается показатель в 155 см.