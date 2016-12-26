Из-за сильного ветра в Преголе ожидается повышение уровня воды
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды вечером в понедельник.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды вечером в понедельник.
МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе утром во вторник, 27 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru в
Уровень в устье реки может повыситься до отметки +120−140 см. Опасным считается показатель в 155 см.
По сведениям синоптиков в ночь с понедельника на вторник, 27 декабря, на территории области ожидается усиление