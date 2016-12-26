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17:34 (мск), источник: Калининград.Ru

Из-за сильного ветра в Преголе ожидается повышение уровня воды

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды вечером в понедельник.

Источник: Калининград.Ru

МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе утром во вторник, 27 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства.

Уровень в устье реки может повыситься до отметки +120−140 см. Опасным считается показатель в 155 см.

По сведениям синоптиков в ночь с понедельника на вторник, 27 декабря, на территории области ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25−27 м/с.

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