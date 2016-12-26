Безопасность воронежцев на новогодних каникулах обеспечат 400 полицейских

Около 400 полицейских обеспечат охрану общественного порядка в дни новогодних и рождественских праздников в Воронеже, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Сергей Чернышин. В случае чрезвычайных происшествий на помощь полицейским придут сотрудники Росгвардии, рассказал Чернышин на планерке в мэрии в понедельник, 26 декабря.

По его словам, с 15 декабря по 12 января в Воронеже пройдут 278 праздничных мероприятий, 12 из них — общегородские. По оценке полиции, в них примут участие около 80 тыс. горожан.

По периметру площади Ленина установили турникеты, горожан на праздник будут пропускать через контрольно-пропускной пункт, оснащенный металлодетекторами. Маршруты нарядов патрульно-постовой службы максимально приблизят к местам, где пройдут праздники.

Полицейские создали оперативный резерв, подчеркнул Чернышин. В случае чрезвычайных происшествий обеспечивать порядок будут еще 45 полицейских и сотрудники Росгвардии. Силовикам будут помогать народные дружинники — до 40 человек в день.