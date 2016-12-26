Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Вред красного мяса поставили под сомнение
Эксперт объяснил, как на Ту-154 могла бы попасть взрывчатка
Меган Фокс и еще 8 зарубежных звезд, ставших мамами в 2016-м
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра
Опубликован разговор экипажа разбившегося Ту-154
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Трамп сделал заявление после получения письма от Путина
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
14События недели в фотографиях
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
8«Большой мир льда и снега»
17:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Безопасность воронежцев на новогодних каникулах обеспечат 400 полицейских

По оценке силовиков, в праздниках примут участие около 80 тыс горожан.

Источник: РИА "Воронеж"

Около 400 полицейских обеспечат охрану общественного порядка в дни новогодних и рождественских праздников в Воронеже, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Сергей Чернышин. В случае чрезвычайных происшествий на помощь полицейским придут сотрудники Росгвардии, рассказал Чернышин на планерке в мэрии в понедельник, 26 декабря.

По его словам, с 15 декабря по 12 января в Воронеже пройдут 278 праздничных мероприятий, 12 из них — общегородские. По оценке полиции, в них примут участие около 80 тыс. горожан.

По периметру площади Ленина установили турникеты, горожан на праздник будут пропускать через контрольно-пропускной пункт, оснащенный металлодетекторами. Маршруты нарядов патрульно-постовой службы максимально приблизят к местам, где пройдут праздники.

Полицейские создали оперативный резерв, подчеркнул Чернышин. В случае чрезвычайных происшествий обеспечивать порядок будут еще 45 полицейских и сотрудники Росгвардии. Силовикам будут помогать народные дружинники — до 40 человек в день.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Смириться с горем невозможно». Учителя вспомнили погибших в авиакатастрофе воронежцев
ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Актеры сериалов, из-за которых невозможно оторваться от экрана Забудьте Хью Лори и Дэвида Духовны — на смену ветеранам пришли новые секс-символы. Встречайте актеров последних лет, ради которых мы готовы смотреть серию за серией
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь