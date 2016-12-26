Концерт памяти погибших артистов ансамбля Александрова состоится в ММДМ
Решение почтить память жертв трагедии было принято лично Владимиром Спиваковым.
Решение почтить память жертв трагедии было принято лично Владимиром Спиваковым.
Концерт памяти погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова состоится в понедельник в Московском международном Доме музыки, сообщает
Как рассказали представители площадки, решение о проведении мероприятия принял лично Владимир Спиваков. Ранее на 26 декабря в Доме музыки был намечен концерт ансамбля Алексанрова.
Руководство концертной площадки приглашает артистов — друзей ММДМ и ансамбля почтить память тех, кто погиб при крушении Ту-154 над Черным морем утром 25 декабря.