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18:51 (мск), источник: m24.ru

Концерт памяти погибших артистов ансамбля Александрова состоится в ММДМ

Решение почтить память жертв трагедии было принято лично Владимиром Спиваковым.

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Концерт памяти погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова состоится в понедельник в Московском международном Доме музыки, сообщает пресс-служба концертного зала.

Как рассказали представители площадки, решение о проведении мероприятия принял лично Владимир Спиваков. Ранее на 26 декабря в Доме музыки был намечен концерт ансамбля Алексанрова.

Руководство концертной площадки приглашает артистов — друзей ММДМ и ансамбля почтить память тех, кто погиб при крушении Ту-154 над Черным морем утром 25 декабря.

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