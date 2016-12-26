В Петербурге немного похолодает

В течение суток 27 декабря в Петербурге будет около 0 градусов. Об этом сообщает городское управление МЧС. При этом, по данным ведомства, осадков не ожидается, а ветер будет достигать порывами ночью до 11 метров в секунду, днем до 8 м/с.

На дорогах местами возможна гололедица.