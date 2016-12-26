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18:20 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге немного похолодает

На дорогах местами возможна гололедица.

Источник: РИА "Новости"

В течение суток 27 декабря в Петербурге будет около 0 градусов. Об этом сообщает городское управление МЧС. При этом, по данным ведомства, осадков не ожидается, а ветер будет достигать порывами ночью до 11 метров в секунду, днем до 8 м/с.

На дорогах местами возможна гололедица.

Санкт-Петербург, 27 декабря
Прогноз на 14 дней
Днем облачно
Ночью снег

В Ленобласти, по данным регионального управления МЧС, местами возможно похолодание до минус 7 градусов. Среднесуточная температура будет до минус 4 градусов.

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