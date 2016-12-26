Январские пенсии начнут выплачивать с 27 декабря — Пенсионный фонд

Выплата части январских пенсий за 2017 год, согласно постановлению Кабинета министров Украины, будет осуществляться с 27 декабря текущего года, сообщила на пресс-конференции заместитель главы управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Светлана Глущенко.

«Правительство приняло постановление 21 декабря 2016 года, которым предусмотрена частичная выплата пенсий за январь 2017 года в декабре 2016 года», — сказала она.

По её словам, в зависимости от даты и способа получения пенсионных выплат Кабмин установил сроки получение выплат. В частности, в случае если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря текущего года.