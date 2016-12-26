Десятки домов на Буюканах оставят без воды и тепла

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Во вторник жители десятков домов столичного сектора Буюканы останутся без горячей воды и отопления. Об этом предупредил поставщик АО «Termoelectrica», заявив, что отключение связано с необходимостью ликвидировать утечку из магистральной сети.

Работы будут проводиться с 08.00 до 18.00.

В этот период отключение воды и отопления произойдет в зданиях расположенных по периметру улиц Онисифора Гибу, Дурлешть, Ливиу Деляну и Алба-Юлия.

Кроме жилых домов, там располагаются детский сад и лицей.