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20:38 (мск), источник: Sputnik.md

Десятки домов на Буюканах оставят без воды и тепла

Без отопления и воды останутся 27 декабря жители десятков домов и нескольких учебных заведений, расположенных на Буюканах.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Во вторник жители десятков домов столичного сектора Буюканы останутся без горячей воды и отопления. Об этом предупредил поставщик АО «Termoelectrica», заявив, что отключение связано с необходимостью ликвидировать утечку из магистральной сети.

Работы будут проводиться с 08.00 до 18.00.

В этот период отключение воды и отопления произойдет в зданиях расположенных по периметру улиц Онисифора Гибу, Дурлешть, Ливиу Деляну и Алба-Юлия.

Кроме жилых домов, там располагаются детский сад и лицей.

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