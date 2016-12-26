Омскому экс-депутату Гаврилову насчитали больше 123 тысяч долга за коммунальные услуги

В начале августа в Арбитражном суде Омской области зарегистрировали иск управляющей компании «ЖКО 6-й Микрорайон-1» к бизнесмену Владимиру Гаврилову. Коммунальщики требуют взыскать с Гаврилова 123,7 тысячи рублей долга за коммунальные услуги.

Конфликт управляющей компании с бизнесменом разгорелся из-за ситуации вокруг помещения в доме на улице Крупской 9/2. Там у Гаврилова в собственности нежилое помещение площадью около 500 «квадратов».

По версии истца, за его обслуживание Гаврилов как раз и не платит. Долги просят взыскать за период с 1 июня 2015-го по 31 мая 2016 года. Первое основное судебное слушание запланировали на завтра.

Это уже третий крупный иск в адрес Владимира Гаврилова с обвинениями в неуплате долгов за коммунальные услуги в упомянутом помещении. Если следовать логике судей и вступившим в законную силу судебным актам, то выходит, что Гаврилов толком не платит с 18 марта 2011 года.

Правда, по данным приставов, долги за ним не числятся. Вероятно, после вынесения судебных решений бизнесмен обязательства гасит.

В прошлом году ООО «ЖКО 6-й Микрорайон-1» пыталось взыскать по суду с Владимира Гаврилова около четверти миллиона рублей. Юрист ответчика утверждал: управляющая компания со своими обязанностями справляется крайне плохо — платить ей не стоит.

Владимир Гаврилов — генеральный директор управляющей компании «ОмскСтройГруппИнвест». В 2007 — 2012 годах Владимир Гаврилов был депутатом Омского городского Совета.