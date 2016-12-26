Новогодний туризм: где будут отдыхать на праздники граждане Молдовы

По ее словам, заядлые же лыжники не боятся таких длинных переездов отправляются именно в Болгарию.

«Зимой молдавский турист предпочитает отдых в странах соседях. В первую очередь Румынию, так как она близко и сервис там достаточно развит. Можно найти и дешевый отдых в Болгарии, но здесь минус расстояние — больше 20 часов в пути. Многих это останавливает», — сказала Кулева.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Граждане Молдовы на зимние праздники преимущественно выбирают горнолыжные курорты в странах-соседях, чем отдых в теплых краях, заявила Sputnik директор одного из туристических агентств Прасковья Кулева.

«В Украине отдых тоже неплохо организован. Это три направления, куда молдавские туристы массово ездят на зимние праздники», — отметила собеседница.

Она добавила, что сейчас хоть и минимально, но спрашивают туры в теплые края — Египет, Турцию, Дубай, однако такой отдых, подчеркнула эксперт, на любителя.

Как отметила Кулева, в основном жители Молдовы планируют отдых после Нового года и уезжают в путешествие 1—2 января на четыре-пять дней.

По ее словам, в октябре ситуация в туристических агентствах была плачевной — заказов на организацию туров было мало.

«Сейчас наступили холода и люди, почувствовав зиму, задумались об отдыхе. Раньше у нас в октябре-ноябре были распроданы практически все путевки. А в этом году спрос больше в декабре», — сказала собеседница.

Она отметила, что планирование поездки на Новый год обходится очень дорого.

«Массово из Молдовы на отдых за границу отправляются 2 января. Очереди на границах будут огромные. Особенно в Леушенском направлении — в сторону Пояна Брашов. Очень много молодежи едет отдыхать по путевкам эконом-класса. Цена на такие туры доступна», — пояснила Кулева.

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