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10:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

В 2017 году на семи железнодорожных переездах в РТ установят видеокамеры

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В первом квартале 2017 года семь железнодорожных переездов в Татарстане будут оборудованы системой фото- и видеофиксации. Об этом сообщил на 24-м заседании Госсовета РТ заместитель начальника ГЖД по Казанскому региону Александр Черемнов.

«Само наличие железнодорожного переезда — это определенный риск. Решение — либо закрывать переезд, либо находить компромиссы, то есть строить развязки на разных уровнях. Но не везде их можно построить, поэтому в 2017 году мы будем устанавливать систему видеофиксации на ряде переездов. Не на всех, потому что финансирование достаточно скромное, но порядка семи переездов оборудуем», — пояснил позже журналистам Черемнов.

Как рассказал докладчик, в 2015 году оборудовано два железнодорожных переезда системой фото- видеофиксации — на 800 км и 820 км с прямой передачей данных по нарушителям ПДД в ГИБДД.

Он также отметил, что по разработанной совместно с Минтрансом РТ программе поэтапного оснащения железнодорожных переездов видеофиксацией в Татарстане ожидаются работы по 18 железнодорожным переездам.

В следующем году в первоочередном порядке планируется установить видеонаблюдение на переездах 4 км и 6 км участка Казань — Юдино, 831 км перегона Бирюли — Куркачи, 75 км перегона Куланга — Ключи, 764 км перегона Зеленый Дол — Васильево, 7 км участка Зеленый Дол — Волжск.

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