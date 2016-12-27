В 2017 году на семи железнодорожных переездах в РТ установят видеокамеры

«Само наличие железнодорожного переезда — это определенный риск. Решение — либо закрывать переезд, либо находить компромиссы, то есть строить развязки на разных уровнях. Но не везде их можно построить, поэтому в 2017 году мы будем устанавливать систему видеофиксации на ряде переездов. Не на всех, потому что финансирование достаточно скромное, но порядка семи переездов оборудуем», — пояснил позже журналистам Черемнов.

Как рассказал докладчик, в 2015 году оборудовано два железнодорожных переезда системой фото- видеофиксации — на 800 км и 820 км с прямой передачей данных по нарушителям ПДД в ГИБДД.

Он также отметил, что по разработанной совместно с Минтрансом РТ программе поэтапного оснащения железнодорожных переездов видеофиксацией в Татарстане ожидаются работы по 18 железнодорожным переездам.

В следующем году в первоочередном порядке планируется установить видеонаблюдение на переездах 4 км и 6 км участка Казань — Юдино, 831 км перегона Бирюли — Куркачи, 75 км перегона Куланга — Ключи, 764 км перегона Зеленый Дол — Васильево, 7 км участка Зеленый Дол — Волжск.