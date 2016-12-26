Прогноз погоды на 27 декабря

Завтра в Молдове переменная облачность, возможны слабые дожди, местами мокрый снег. Также местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

В Бричанах и Сороках столбики термометров остановятся на нулевой отметке. В Бельцах и Оргееве — плюс один. В Кишинёве три выше ноля, в Тирасполе и Леове — четыре. В Комрате и Кагуле до плюс пяти.

В ближайшие дни температура воздуха будет постепенно снижаться. В столице до трёх градусов мороза, ночью — до минус шести.