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00:00 (мск), источник: Kazinform

Дед Мороз и Снегурочка из Казахстана рассмешили Урганта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В одном из эпизодов популярной передачи «Вечерний Ургант» за звание «Самого лучшего деда» боролись представители Казахстана.

Именно так называется предновогодняя рубрика, в которой соревнуются актеры в образах Дедов Морозов и Снегурочек. Испытания для них организаторы шоу придумывают самые невероятные — шуточные, но жизненные.

Так, например, паре из Казахстана предстояло с завязанными руками позвонить в дверной звонок, где ждут поздравлений дети.

«Представьте, вас связали хулиганы-шестилетки», — озвучил задание ведущий передачи Иван Ургант, призвав на помощь своего напарника Дмитрия Хрусталева. — А вам нужно попасть в квартиру, кто первым позвонит посохом в звонок, тому мы поможем и разместим видео в соцсетях".

Тандем из Казахстана Максим Павлов (Алматы) и Вероника Тетерина (Караганда) справились с заданием очень умело, опередив своих соперников из Новосибирска. Отметим, в начале декабря Иван Ургант заявил, что для программы «отобрали лучших профессиональных Дедов Морозов.

«До конца года будем проводить поединки двух дедов. Победитель получит положительную рекомендацию в наших социальных сетях и подтверждение, что он самый лучший!», — заявлял ведущий.

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