Стоимость моста на «Остров мечты» превысит 6 миллиардов рублей

27 декабря будут подведены итоги конкурса на возведение моста через Москву-реку от парка развлечений в Нагатинской пойме до 2-го Южнопортового проезда, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заявку на сооружение 530-метрового моста подали две компании, одна готова выполнить работы за 6,497 миллиарда рублей, другая — за 6,629 миллиарда рублей. Мост будет состоять из двух параллельных конструкций с тремя полосами движения каждый и широкими тротуарами. Также победитель конкурса возьмет на себя обязательства по строительству внеуличных пешеходных переходов, очистных сооружений, инженерных сетей и коммуникаций и участка дороги на Симоновской набережной.

Как говорится в сообщении, один из пешеходных переходов будет построен под съездом с проектируемого проезда 4062 на проспект Андропова в районе парка. Его оборудуют лифтами для инвалидов. Второй переход соорудят под проектируемой дорогой в районе Южного речного вокзала. Он будет иметь пандусы. Лестницы обоих переходов оборудуют автоматизированной системой снегоудаления, а вдоль 2-го Южнопортового проезда установят три шумозащитных экрана.