Стоимость моста на «Остров мечты» превысит 6 миллиардов рублей
Две компании готовы взяться за строительство.
Две компании готовы взяться за строительство.
27 декабря будут подведены итоги конкурса на возведение моста через
Заявку на сооружение 530-метрового моста подали две компании, одна готова выполнить работы за 6,497 миллиарда рублей, другая — за 6,629 миллиарда рублей. Мост будет состоять из двух параллельных конструкций с тремя полосами движения каждый и широкими тротуарами. Также победитель конкурса возьмет на себя обязательства по строительству внеуличных пешеходных переходов, очистных сооружений, инженерных сетей и коммуникаций и участка дороги на Симоновской набережной.
Как говорится в сообщении, один из пешеходных переходов будет построен под съездом с проектируемого проезда 4062 на проспект Андропова в районе парка. Его оборудуют лифтами для инвалидов. Второй переход соорудят под проектируемой дорогой в районе Южного речного вокзала. Он будет иметь пандусы. Лестницы обоих переходов оборудуют автоматизированной системой снегоудаления, а вдоль 2-го Южнопортового проезда установят три шумозащитных экрана.
Площадь будущего парка составит около 100 гектаров. Главным объектом «Острова мечты» станет парк развлечений. Он будет крупнейшим в Европе — его площадь сопоставима с 25 футбольными полями. Работать он будет круглый год, а зону развлечений накроют гигантским стеклянным куполом.
В парке планируется 40 аттракционов, зона «Затерянный мир динозавров», город смурфиков, дворец Дракулы с пещерами ужасов и монстрами, зона «Черепашки ниндзя», волшебный дворец для принцесс, цирк, многозальный кинотеатр, площадки для игр.