Умерла доказавшая существование темной материи астроном Вера Рубин

Ученая скончалась в ночь на воскресенье, 25 декабря, в Принстоне, штат Нью-Джерси, США. Смерть женщины преклонных лет была вызвана естественными причинами.

Вера Рубин родилась 23 июля 1928 года в Филадельфии. В 1948 году закончила Вассарский колледж, где получилась степень бакалавра искусств. В поступлении в аспирантуру по астрономии Принстонского университета ей было отказано, поскольку до 1975 года женщинам это не разрешалось. Рубин была принята в Корнелльский университет, где изучала астрономию и физику, Затем она окончила Джорджтаунский университет со степенью доктора философии.

Исследования Рубин помогли подтвердить существование темной материи. В частности, она выявила расхождения между предсказанным угловым вращением галактик и наблюдаемым движением. По ее мнению, это могло объясняться только одним — влиянием темной материи. Данное явление получило название «проблема вращения галактики».

Также астроном доказала, что темной материи во Вселенной не 10 процентов, как считалось раньше, а на порядок больше.