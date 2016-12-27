Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
67-летняя гречанка родила себе внучку
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет в облегающем платье
Пермская пятиклассница стала лучшим юным поваром страны
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
14События недели в фотографиях
20Россия готовится к Новому году
8«Большой мир льда и снега»
00:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Умерла доказавшая существование темной материи астроном Вера Рубин

Знаменитая астроном Вери Рубин (Vera Rubin) умерла в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на ее сына Алана Рубина.

Ученая скончалась в ночь на воскресенье, 25 декабря, в Принстоне, штат Нью-Джерси, США. Смерть женщины преклонных лет была вызвана естественными причинами.

Вера Рубин родилась 23 июля 1928 года в Филадельфии. В 1948 году закончила Вассарский колледж, где получилась степень бакалавра искусств. В поступлении в аспирантуру по астрономии Принстонского университета ей было отказано, поскольку до 1975 года женщинам это не разрешалось. Рубин была принята в Корнелльский университет, где изучала астрономию и физику, Затем она окончила Джорджтаунский университет со степенью доктора философии.

Исследования Рубин помогли подтвердить существование темной материи. В частности, она выявила расхождения между предсказанным угловым вращением галактик и наблюдаемым движением. По ее мнению, это могло объясняться только одним — влиянием темной материи. Данное явление получило название «проблема вращения галактики».

Также астроном доказала, что темной материи во Вселенной не 10 процентов, как считалось раньше, а на порядок больше.

Научные достижение Веры Рубин были удостоены множества наград, в том числе высшей научной награды США — «Национальной медали науки», а также золотой медали Королевского астрономического общества Великобритании. Она стала второй женщиной-астрономом, избранной в состав Национальной академии наук.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Все, что известно о катастрофе над Черным морем
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
В Черном море нашли тела 80 жертв авиакатастрофы
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Британские журналисты узнали, что королева поддерживает Brexit
Путин наградил Дениса Мацуева и Евгения Миронова орденами
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
5 самых популярных способов зонирования интерьера: советы дизайнера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок сорвана
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь