В Киеве запустят четыре ночных маршрута общественного транспорта

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевпастранс».

Согласно сообщению, речь идет о трех троллейбусных маршрутах и одном автобусном.

В частности, троллейбус № 91H будет курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал “Центральный” — ул. Милославская».

Троллейбус № 92H будет ездить от остановки «Железнодорожный вокзал «Южный» до проспекта Свободы.

Троллейбус № 93H будет курсировать от станции метро «Площадь Льва Толстого» до улицы Чернобыльская.

А автобус № 137 будет перевозить пассажиров по маршруту «Железнодорожный вокзал «Центральный» — станция метро «Харьковская».

Троллейбусы и автобусы будут курсировать на постоянной основе с 23.00 до 6.00 утра. Стоимость проезда составит пока что 3 грн.

«В течение 20 дней будет проводиться исследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н и автобусном маршруте № 137. Окончательная экономически обоснованная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время», — пояснили на предприятии.

Как сообщал УНИАН, электронная петиция о введении в Киеве ночных маршрутов общественного транспорта 20 ноября 2015 года набрала 10 тыс. 854 подписи при минимально необходимых 10 тыс.