Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
5 психических болезней из русских сказок
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
В зарубежном СМИ вышла статья о неуместности скорби по Ту-154
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В автомобиле в центре Москвы нашли тело помощника Сечина
Крушение Ту-154 могло произойти из-за перегруза
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
14События недели в фотографиях
07:38 (мск), источник: УНИАН

В Киеве запустят четыре ночных маршрута общественного транспорта

В Киеве 30 декабря запустят четыре ночных маршрута общественного транспорта.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевпастранс».

Согласно сообщению, речь идет о трех троллейбусных маршрутах и одном автобусном.

В частности, троллейбус № 91H будет курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал “Центральный” — ул. Милославская».

Троллейбус № 92H будет ездить от остановки «Железнодорожный вокзал «Южный» до проспекта Свободы.

Троллейбус № 93H будет курсировать от станции метро «Площадь Льва Толстого» до улицы Чернобыльская.

А автобус № 137 будет перевозить пассажиров по маршруту «Железнодорожный вокзал «Центральный» — станция метро «Харьковская».

Троллейбусы и автобусы будут курсировать на постоянной основе с 23.00 до 6.00 утра. Стоимость проезда составит пока что 3 грн.

«В течение 20 дней будет проводиться исследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н и автобусном маршруте № 137. Окончательная экономически обоснованная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время», — пояснили на предприятии.

Как сообщал УНИАН, электронная петиция о введении в Киеве ночных маршрутов общественного транспорта 20 ноября 2015 года набрала 10 тыс. 854 подписи при минимально необходимых 10 тыс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Приазовье захлебнулась атака боевиков на позиции украинских морпехов
Обнаружен черный ящик самолёта Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
5 самых популярных способов зонирования интерьера: советы дизайнера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок сорвана
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь