Свободный порт Владивосток предложит иностранцам уникальное решение

«Иностранные граждане смогут быстрее оформлять однократные обыкновенные визы со сроком пребывания в России до восьми дней. Получить такую визу можно будет в электронном виде, что является для нашей страны пока уникальным решением», — заявил Медведев.

Он также добавил, что подобные действия поспособствуют улучшению деловых контактов и позволят увеличить поток туристов из-за рубежа.