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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Свободный порт Владивосток предложит иностранцам уникальное решение

Россия собирается ввести электронное оформление въездной визы для иностранцев, которые посещают страну через свободный порт Владивосток. Об этом сообщает ИА Дейта со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Иностранные граждане смогут быстрее оформлять однократные обыкновенные визы со сроком пребывания в России до восьми дней. Получить такую визу можно будет в электронном виде, что является для нашей страны пока уникальным решением», — заявил Медведев.

Он также добавил, что подобные действия поспособствуют улучшению деловых контактов и позволят увеличить поток туристов из-за рубежа.

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