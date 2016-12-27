Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
Меган Фокс и еще 8 зарубежных звезд, ставших мамами в 2016-м
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
20Россия готовится к Новому году
12Умер Джордж Майкл
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
03:51 (мск), источник: Вести Приморье

В четверг в Приморье ожидается снег

В четверг, 29 декабря, на Приморский край сместится атмосферный фронт и вызовет в центральных районах небольшой снег.

Источник: Вести Приморье

Погода последней недели уходящего года в Приморье ожидается неустойчивой, но больших сюрпризов не преподнесёт. В середине недели антициклон обеспечит солнечную, без осадков погоду. Ветер будет ослабевать. Ночью воздух выхолодится до −20…−27 °С, в горных районах края до −29…−35 °С, на побережье до −12…−17 °С. Днём температура воздуха повысится до −3…−8 °С, на севере до −13…−18 °С.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», в четверг, 29 декабря, на Приморский край сместится атмосферный фронт и вызовет в центральных районах небольшой снег. Потеплеет, ночные температуры воздуха повысятся на 2−10 градусов. Днём при облачной со снегом погоде воздух прогреется незначительно. Фронтальные разделы быстро покинут край, и вновь погодой будет управлять гребень антициклона.

В конце рабочей недели снег уже маловероятен. При малооблачной погоде воздух будет интенсивно выхолаживаться, ночь на пятницу ожидается морозной: −17…−23 °С, в горных районах до -33 °С, на побережье −9…−16 °С. Днём 30 декабря при небольшой облачности и слабом ветре воздух прогреется до −6…−12 °С, на юге до 0…-5 °С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+8°
пасмурно
767 мм рт. ст.
повышенное
81 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Сочи станет китайским курортом
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь