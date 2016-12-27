СМИ сообщили, что МЧС получит робота, способного «видеть» радиацию

По данным издания, изделие, разработанное в Государственном научном центре «Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК), способно работать как в полностью автоматическом режиме по заранее заложенным алгоритмам, так и под управлением оператора.

«В настоящее время работы над изделием завершены, прошедшие испытания полностью подтвердили характеристики, заложенные на этапе разработки. В этом году робот начал поставляться специалистам ЦСООР. Упрощенный вариант робота поставлялся в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и принимал участие в учениях», — рассказали «Известиям» в ЦНИИ РТК.

Отмечается, что робот представляет собой шестиколесный вездеход, который при длине 1,5 метра и ширине около одного метра весит чуть больше 250 килограммов. Над передней парой колес комплекса установлен многосуставный манипулятор, способный поднимать грузы весом до 10 килограммов. По данным издания, в версии для МЧС робот оснащается дополнительной кабельной катушкой, позволяющей удаленно управлять им даже при полностью разряженных аккумуляторах.

Также он оснащен уникальным прибором наблюдения — телегаммавизором, позволяющим прямо на экранах пульта управления увидеть местоположение источников радиации за счет специальных датчиков, регистрирующих местонахождение источников излучения и определяющих их силу. Полученные данные вычислительный блок устройства выводит поверх изображения, получаемого с камер, и оператор видит источники радиации как цветные пятна.