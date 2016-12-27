Скончалась британская актриса Лиз Смит

Лиз Смит (настоящее имя — Бэтти Глидл) родилась в 1921 году. Сниматься в кино она начала в 49 лет, а первый успех к ней пришел в 50 благодаря роли в фильме «Безрадостные мгновения» 1971 года.

В 1984 году Смит получила премию BAFTA за роль в фильме «Частное торжество». Среди наиболее известных фильмов с ее участием — «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя и «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона.