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04:02 (мск), источник: АиФ Иркутск

Небольшой снег пройдет в Иркутске 27 декабря

Подует легкий ветер.

В Иркутске 27 декабря пройдет небольшой снег.

Кроме того, по прогнозам Гидрометцентра, подует северо-западный ветер до 5−10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до —11, —13 градусов.

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