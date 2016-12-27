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04:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Имя Главного маршала авиации Александра Голованова присвоено школе № 43 в Иркутске

Столица Приангарья вписала в историю дальней авиации немало знаменательных страниц.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутской школе № 43 присвоено имя Главного маршала авиации Александра Голованова. Столица Восточной Сибири вписала в историю дальней авиации немало знаменательных страниц. С областным центром связана жизнь выдающихся авиаторов страны. Именами героев и городов, связанных с историей отечественной дальней авиацией, названы самолеты: ТУ-22М3 «Владимир Безбоков» (авиабаза «Белая», Иркутская область), ТУ-160 «Александр Голованов» (авиабаза «Энгельс», Саратовская область), ТУ-95МС «Иркутск» (авиабаза «Украинка», Амурская область). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

С инициативой к комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе людей и событий обратились директор школы № 43 Любовь Сверч и председатель оргкомитета по проведению патриотической акции «Память жива» Николай Кустов.

Николай Кустов сообщил, что в Иркутске 23 декабря (День Дальней авиации России) члены иркутского оргкомитета по проведению патриотической акции «Память жива», ветераны дальней авиации России возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Николая Челнокова, к мемориальным доскам Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Владимира Безбокова и Главного маршала авиации Александра Голованова.

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