Имя Главного маршала авиации Александра Голованова присвоено школе № 43 в Иркутске
Столица Приангарья вписала в историю дальней авиации немало знаменательных страниц.
Столица Приангарья вписала в историю дальней авиации немало знаменательных страниц.
Иркутской школе № 43 присвоено имя Главного маршала авиации Александра Голованова. Столица Восточной Сибири вписала в историю дальней авиации немало знаменательных страниц. С областным центром связана жизнь выдающихся авиаторов страны. Именами героев и городов, связанных с историей отечественной дальней авиацией, названы самолеты: ТУ-22М3 «Владимир Безбоков» (авиабаза «Белая», Иркутская область), ТУ-160 «Александр Голованов» (авиабаза «Энгельс», Саратовская область), ТУ-95МС «Иркутск» (авиабаза «Украинка», Амурская область). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
С инициативой к комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе людей и событий обратились директор школы № 43 Любовь Сверч и председатель оргкомитета по проведению патриотической акции «Память жива» Николай Кустов.
Николай Кустов сообщил, что в Иркутске 23 декабря (День Дальней авиации России) члены иркутского оргкомитета по проведению патриотической акции «Память жива», ветераны дальней авиации России возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза,