Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве опять расширят зону платной парковки
5 психических болезней из русских сказок
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
Кадыров высказался о крушении российского самолета Ту-154
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
04:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Определен график работы медучреждений Красноярска в новогодние выходные

Рекомендовано усилить работу специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Амбулаторно-поликлинической сетью 3 и 6 января 2017 года с 08.00 до 16.00 будет обеспечен амбулаторный прием следующими врачами: терапевтом участковым, хирургом, педиатром участковым, акушером-гинекологом (в женской консультации), стоматологом (в стоматологической поликлинике), стоматологом детским, а также организована работа процедурного и перевязочного кабинетов.

Министерство здравоохранение обращает внимание на то, что записаться на плановый прием к врачу в указанные дни можно заблаговременно. В эти дни будут обслуживаться и вызовы на дому, их прием будет осуществляется до 14.00.

Кроме того, медработники будут активно посещать больных по переданной информации с подстанций скорой медицинской помощи и осуществлять патронажи.

Рекомендовано усилить работу специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи, в том числе, в после праздничные дни, для выдачи справок и выписок населению.

В обычном круглосуточном режиме будут работать служба скорой медицинской помощи, стационары и травмпункты.

Травмпункты Красноярска:

Травматолого-ортопедическое отделение № 1 ул. Баумана 20 «б», тел. 243−16−89; Травматолого-ортопедическое отделение № 2 ул. Ленина 150 корп.1, тел. 221−03−62; Травматолого-ортопедическое отделение № 3 ул. Джамбульская19, тел.224−29−92; Травматолого-ортопедическое отделение № 5 пр. Красноярский рабочий 48 В.

При неотложных состояниях стоматологическую помощь в г. Красноярске будет оказывать круглосуточно:

Взрослому населению на правобережье Красноярска в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел 201−10−39); Взрослому населению на левобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. 221- 57 -35); Взрослому населению Советского района в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел.291−51−55); Детям до 18 лет включительно — в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел.260−23−23). 223−12−23 (приемный покой).

Телефон горячей линии «Право на здоровье» — 8−800−700−000−3.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Весной из Омска запустят авиарейсы в Ноябрьск и Стрежевой
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь