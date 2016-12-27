Определен график работы медучреждений Красноярска в новогодние выходные

Амбулаторно-поликлинической сетью 3 и 6 января 2017 года с 08.00 до 16.00 будет обеспечен амбулаторный прием следующими врачами: терапевтом участковым, хирургом, педиатром участковым, акушером-гинекологом (в женской консультации), стоматологом (в стоматологической поликлинике), стоматологом детским, а также организована работа процедурного и перевязочного кабинетов.

Министерство здравоохранение обращает внимание на то, что записаться на плановый прием к врачу в указанные дни можно заблаговременно. В эти дни будут обслуживаться и вызовы на дому, их прием будет осуществляется до 14.00.

Кроме того, медработники будут активно посещать больных по переданной информации с подстанций скорой медицинской помощи и осуществлять патронажи.

Рекомендовано усилить работу специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи, в том числе, в после праздничные дни, для выдачи справок и выписок населению.

В обычном круглосуточном режиме будут работать служба скорой медицинской помощи, стационары и травмпункты.

Травмпункты Красноярска:

Травматолого-ортопедическое отделение № 1 ул. Баумана 20 «б», тел. 243−16−89; Травматолого-ортопедическое отделение № 2 ул. Ленина 150 корп.1, тел. 221−03−62; Травматолого-ортопедическое отделение № 3 ул. Джамбульская19, тел.224−29−92; Травматолого-ортопедическое отделение № 5 пр. Красноярский рабочий 48 В.

При неотложных состояниях стоматологическую помощь в г. Красноярске будет оказывать круглосуточно:

Взрослому населению на правобережье Красноярска в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел 201−10−39); Взрослому населению на левобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. 221- 57 -35); Взрослому населению Советского района в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел.291−51−55); Детям до 18 лет включительно — в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел.260−23−23). 223−12−23 (приемный покой).

Телефон горячей линии «Право на здоровье» — 8−800−700−000−3.