Определен график работы медучреждений Красноярска в новогодние выходные
Рекомендовано усилить работу специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи.
Рекомендовано усилить работу специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи.
Министерство здравоохранение обращает внимание на то, что записаться на плановый прием к врачу в указанные дни можно заблаговременно. В эти дни будут обслуживаться и вызовы на дому, их прием будет осуществляется до 14.00.
Кроме того, медработники будут активно посещать больных по переданной информации с подстанций скорой медицинской помощи и осуществлять патронажи.
Рекомендовано усилить работу специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи, в том числе, в после праздничные дни, для выдачи справок и выписок населению.
В обычном круглосуточном режиме будут работать служба скорой медицинской помощи, стационары и травмпункты.
Травмпункты Красноярска:
При неотложных состояниях стоматологическую помощь в г. Красноярске будет оказывать круглосуточно:
Взрослому населению на правобережье Красноярска в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел 201−10−39); Взрослому населению на левобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. 221- 57 -35); Взрослому населению Советского района в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел.291−51−55); Детям до 18 лет включительно — в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел.260−23−23). 223−12−23 (приемный покой).
Телефон горячей линии «Право на здоровье» — 8−800−700−000−3.