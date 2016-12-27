Фестивалю «Амурские волны» могут присвоить имя Валерия Халилова — Федосов
Зампред правительства также отметил, что с Валерием Михайловичем было много совместных идей для развития культуры в Хабаровском крае.
Зампред правительства также отметил, что с Валерием Михайловичем было много совместных идей для развития культуры в Хабаровском крае.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов был лично знаком с главным военным дирижёром страны Валерием Халиловым.
В беседе с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» он рассказал о вкладе музыканта в культуру региона и о совместных проектах.
— С Валерием Михайловичем мы в 2009 году, когда он приезжал на конкурс духовых оркестров им. Н. Михайлова, переговорили и решили, что есть фестиваль «Спасская башня» и на уровне края можно проводить
Кстати сказать, Валерий Михайлович был и преподавателем на
По его словам, есть идея присвоить фестивалю «Амурские волны» имя главного военного дирижёра России,
— Это большая потеря для мировой культуры. С первого дня фестиваля он был в тесном взаимодействии с губернатором края Вячеславом Шпортом, можно сказать, что они были друзьями. В память о художественном руководителе фестиваля мы решили и дальше проводить на территории края «Амурские волны». В этом году хотели проводить с участием ансамбля песни и пляски… Но вот не получилось. Большая утрата. Халилов — мировая личность, — добавил Александр Федосов.
Зампред правительства также отметил, что с Валерием Михайловичем было много совместных идей для развития культуры в Хабаровском крае. «Главная цель «Амурских волн» для Валерия Михайловича была в том, чтобы молодые ребята пошли в музыкальные школы, учились играть на духовых инструментах.
Его же идей было создание единственной в мире аллеи военных музыкантов. Её заложили в Хабаровске в 2012 году участники I Международного
Напомним, Валерий Халилов находился на бору Ту-154 Минобороны России. Самолёт, пропавший в районе Сочи, упал в Чёрном море. Обломки фрагментов корпуса лайнера нашли в 1,5 км от Черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 м. На борту находились 92 человека — военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии артисты и представители российских СМИ.