Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве опять расширят зону платной парковки
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Названа наиболее вероятная причина крушения российского самолета
67-летняя гречанка родила себе внучку
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
04:43 (мск), источник: RIGMA.INFO

Фестивалю «Амурские волны» могут присвоить имя Валерия Халилова — Федосов

Зампред правительства также отметил, что с Валерием Михайловичем было много совместных идей для развития культуры в Хабаровском крае.

Источник: RIGMA.INFO

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов был лично знаком с главным военным дирижёром страны Валерием Халиловым.

В беседе с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» он рассказал о вкладе музыканта в культуру региона и о совместных проектах.

— С Валерием Михайловичем мы в 2009 году, когда он приезжал на конкурс духовых оркестров им. Н. Михайлова, переговорили и решили, что есть фестиваль «Спасская башня» и на уровне края можно проводить что-то подобное. Так появились «Амурские волны» в 2012 году. Валерий Михайлович — это тот человек, который возродил интерес к оркестрам и духовой музыке. Он делал всё возможное, чтобы по всей России проходили подобные фестивали. Кроме того, он был прекрасным музыкантом, исполнителем, композитором. Он стал автором многих маршей для суверенных государств. Валерий Халилов — второй Гергиев, только военный. Это два лидера, которые делают всё возможное, чтобы музыка играла огромную роль.

Кстати сказать, Валерий Михайлович был и преподавателем на военно-дирижёрском факультете Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Это человек, который искал по всей России талантливых ребят, предлагал им получать музыкальное образование. Халилов — глыба, мировая личность, равных ему нет, — отметил Александр Федосов.

По его словам, есть идея присвоить фестивалю «Амурские волны» имя главного военного дирижёра России, генерала-лейтенанта Валерия Халилова.

— Это большая потеря для мировой культуры. С первого дня фестиваля он был в тесном взаимодействии с губернатором края Вячеславом Шпортом, можно сказать, что они были друзьями. В память о художественном руководителе фестиваля мы решили и дальше проводить на территории края «Амурские волны». В этом году хотели проводить с участием ансамбля песни и пляски… Но вот не получилось. Большая утрата. Халилов — мировая личность, — добавил Александр Федосов.

Зампред правительства также отметил, что с Валерием Михайловичем было много совместных идей для развития культуры в Хабаровском крае. «Главная цель «Амурских волн» для Валерия Михайловича была в том, чтобы молодые ребята пошли в музыкальные школы, учились играть на духовых инструментах.

Его же идей было создание единственной в мире аллеи военных музыкантов. Её заложили в Хабаровске в 2012 году участники I Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Кроме того, у нас была ещё идея создания в кадетских классах воспитанников для музыкальных взводов. Создать такие классы хотели на базе Хабаровского института культуры или колледжа искусств. Никто столько не сделал для культуры в крае. Он даже говорил, что если уволится из армии, то приедет в Хабаровский край и станет министром культуры, — сказал собеседник.

Напомним, Валерий Халилов находился на бору Ту-154 Минобороны России. Самолёт, пропавший в районе Сочи, упал в Чёрном море. Обломки фрагментов корпуса лайнера нашли в 1,5 км от Черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 м. На борту находились 92 человека — военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии артисты и представители российских СМИ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правительство России внесет до конца года в Госдуму законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь