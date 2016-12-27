Фестивалю «Амурские волны» могут присвоить имя Валерия Халилова — Федосов

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов был лично знаком с главным военным дирижёром страны Валерием Халиловым.



В беседе с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» он рассказал о вкладе музыканта в культуру региона и о совместных проектах.



— С Валерием Михайловичем мы в 2009 году, когда он приезжал на конкурс духовых оркестров им. Н. Михайлова, переговорили и решили, что есть фестиваль «Спасская башня» и на уровне края можно проводить что-то подобное. Так появились «Амурские волны» в 2012 году. Валерий Михайлович — это тот человек, который возродил интерес к оркестрам и духовой музыке. Он делал всё возможное, чтобы по всей России проходили подобные фестивали. Кроме того, он был прекрасным музыкантом, исполнителем, композитором. Он стал автором многих маршей для суверенных государств. Валерий Халилов — второй Гергиев, только военный. Это два лидера, которые делают всё возможное, чтобы музыка играла огромную роль.



Кстати сказать, Валерий Михайлович был и преподавателем на военно-дирижёрском факультете Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Это человек, который искал по всей России талантливых ребят, предлагал им получать музыкальное образование. Халилов — глыба, мировая личность, равных ему нет, — отметил Александр Федосов.



По его словам, есть идея присвоить фестивалю «Амурские волны» имя главного военного дирижёра России, генерала-лейтенанта Валерия Халилова.



— Это большая потеря для мировой культуры. С первого дня фестиваля он был в тесном взаимодействии с губернатором края Вячеславом Шпортом, можно сказать, что они были друзьями. В память о художественном руководителе фестиваля мы решили и дальше проводить на территории края «Амурские волны». В этом году хотели проводить с участием ансамбля песни и пляски… Но вот не получилось. Большая утрата. Халилов — мировая личность, — добавил Александр Федосов.



Зампред правительства также отметил, что с Валерием Михайловичем было много совместных идей для развития культуры в Хабаровском крае. «Главная цель «Амурских волн» для Валерия Михайловича была в том, чтобы молодые ребята пошли в музыкальные школы, учились играть на духовых инструментах.



Его же идей было создание единственной в мире аллеи военных музыкантов. Её заложили в Хабаровске в 2012 году участники I Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Кроме того, у нас была ещё идея создания в кадетских классах воспитанников для музыкальных взводов. Создать такие классы хотели на базе Хабаровского института культуры или колледжа искусств. Никто столько не сделал для культуры в крае. Он даже говорил, что если уволится из армии, то приедет в Хабаровский край и станет министром культуры, — сказал собеседник.



Напомним, Валерий Халилов находился на бору Ту-154 Минобороны России. Самолёт, пропавший в районе Сочи, упал в Чёрном море. Обломки фрагментов корпуса лайнера нашли в 1,5 км от Черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 м. На борту находились 92 человека — военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии артисты и представители российских СМИ.