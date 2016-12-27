ГИБДД Приморья опубликовала график работы на новогодних каникулах

«В подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком, приведенным ниже.

Рабочие дни: четвертое, пятое, шестое января 2017 года, с 08:00—17:00 , перерыв на обед с 12:00—13:00 . Выходные дни: 31 декабря 2016 года, первое, второе, третье, седьмое и восьмое января 2917 года.