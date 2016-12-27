ГИБДД Приморья опубликовала график работы на новогодних каникулах
Опубликован график работы
Опубликован график работы
«В подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком, приведенным ниже.
Рабочие дни: четвертое, пятое, шестое января 2017 года, с
Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое