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04:50 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Приморья опубликовала график работы на новогодних каникулах

Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Приморского края на период новогодних праздников, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком, приведенным ниже.

Рабочие дни: четвертое, пятое, шестое января 2017 года, с 08:00—17:00, перерыв на обед с 12:00—13:00. Выходные дни: 31 декабря 2016 года, первое, второе, третье, седьмое и восьмое января 2917 года.

Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

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