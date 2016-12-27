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05:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Короткую дорогу к 4 мосту снова закрыли бетонными блоками

В районе дороги началось строительство официальной дороги.

В Красноярске снова перекрыли объездную дорогу к 4 мосту. На этот раз проезд загородили бетонными блоками. Фотографии 26 декабря опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что проезд действительно перекрыт блоками. Кто именно привез их к полюбившейся автомобилистам объездной дороге, пока неизвестно. Очевидцы предполагают, что путь перегородили работники строительной компании «Сибиряк», которые уже начали строительство дороги, ведущей от 4 моста до ул. Копылова в створе ул. Волочаевской. Согласно контракту, она должна быть готова к концу 2018 года.

В самой компании журналистам прокомментировали, что в районе короткой объездной дороги у строителей будет располагаться так называемый бытовой городок. Ранее специалисты уже сообщали о своем намерении полностью закрыть проезд в целях безопасности.

Напомним, короткую дорогу от 4 моста до Студгородка уже несколько раз перекрывали. Последний раз данный участок дороги засыпали песком в середине декабря.

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