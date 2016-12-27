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05:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Данила Козловский помнит о Владивостоке

ВЦИОМ объявил актёров года, сообщает ИА Дейта.

Первое место разделили Сергей Безруков и Данила Козловский, причём популярность последнего выросла на несколько пунктов по сравнению с предыдущим годом. Вторую строчку разделили Владимир Машков, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Дмитрий Нагиев.

Самым упоминаемым в СМИ в 2016 году, по данным компании «Медиалогия», стал Константин Хабенский, второе место занял Сергей Безруков, третье — Данила Козловский.

Стоит добавить, что частоте упоминаний в СМИ Данила Козловский во многом обязан Владивостоку, где снимался в фильме «На районе» — местные журналисты фиксировали буквально каждый шаг кинозвезды. А в эти дни в кинотеатрах Владивостока перед сеансами крутят особое приглашение Данилы Козловского на фильм «Викинг», адресованное владивостокцам.

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