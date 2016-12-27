Полиция разыскивает мужчину, ограбившего магазин сотовых телефонов
Инцидент произошел 16 декабря текущего года около 20:30.
Инцидент произошел 16 декабря текущего года около 20:30.
В Кемерове налетчик ограбил магазин мобильных телефонов, находящйся на проспекте Ленина.
По сообщению
Приметы разыскиваемого: на вид 35−40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, глаза чуть сужены, по бокам глаз морщинки, кожа смуглая. Был одет в шапку вязаную черную с подворотом, пуховик
Сотрудники полиции просят граждан, располагающих информацией о личности либо месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39−07−15, 8-(3842)-75−43−00 или на телефон «02».
Анонимность гарантируется.