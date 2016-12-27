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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Полиция разыскивает мужчину, ограбившего магазин сотовых телефонов

Инцидент произошел 16 декабря текущего года около 20:30.

В Кемерове налетчик ограбил магазин мобильных телефонов, находящйся на проспекте Ленина.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчина в медицинской маске зашел в салон по продаже телефонов. Какое-то время он присматривался к витрине, после чего достал предмет, похожий на обрез и начал угрожать продавцу. Преступник закрыл женщину в подсобном помещении, затем разбил витрину, похитил 6 телефонов и скрылся. Сейчас полиция проводит следственные мероприятия.

Приметы разыскиваемого: на вид 35−40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, глаза чуть сужены, по бокам глаз морщинки, кожа смуглая. Был одет в шапку вязаную черную с подворотом, пуховик темно-болотного цвета длиной до бедра с капюшоном, темные штаны, черные ботинки на толстой подошве. При себе имел спортивную сумку черного цвета. На руках могут быть порезы от стекла.

Сотрудники полиции просят граждан, располагающих информацией о личности либо месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39−07−15, 8-(3842)-75−43−00 или на телефон «02».

Анонимность гарантируется.

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