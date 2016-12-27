Красноярские учёные создали биопластырь для заживления ран на коже

Повязки из разрушаемых биополимеров для лечения поврежденной кожи созданы учеными Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН и СФУ, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Учёным удалось добиться при использовании повязок формирования полноценной структуры всех слоев кожи «с восстановлением сальных желез, волосяных фолликулов». При этом биополимерный пластырь постепенно разрушается сам, и его не нужно удалять из раны.

«Идеальным будет материал, который после нанесения на рану обеспечит заживление и сам “исчезнет”. Мы использовали материалы на основе биополимеров, выращенных в нашей лаборатории, которые не отторгаются живыми тканями. Для дополнительного усиления регенерации в ране мы использовали клетки соединительной ткани животных», — сообщила Татьяна Волова, заведующая лабораторией Красноярского научного центра СО РАН, профессор СФУ.

Клинические испытания намечены на 2017 год. Необходимо завершить все исследования и получить госрегистрацию.