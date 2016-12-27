Красноярские учёные создали биопластырь для заживления ран на коже
Новый пластырь растворяется самостоятельно, оставляя зажившую кожу.
Новый пластырь растворяется самостоятельно, оставляя зажившую кожу.
Повязки из разрушаемых биополимеров для лечения поврежденной кожи созданы учеными Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН и СФУ, сообщили в
Учёным удалось добиться при использовании повязок формирования полноценной структуры всех слоев кожи «с восстановлением сальных желез, волосяных фолликулов». При этом биополимерный пластырь постепенно разрушается сам, и его не нужно удалять из раны.
«Идеальным будет материал, который после нанесения на рану обеспечит заживление и сам “исчезнет”. Мы использовали материалы на основе биополимеров, выращенных в нашей лаборатории, которые не отторгаются живыми тканями. Для дополнительного усиления регенерации в ране мы использовали клетки соединительной ткани животных», — сообщила Татьяна Волова, заведующая лабораторией Красноярского научного центра СО РАН, профессор СФУ.
Клинические испытания намечены на 2017 год. Необходимо завершить все исследования и получить госрегистрацию.