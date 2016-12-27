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05:35 (мск), источник: Lenta.Ru

На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере

На борту Международной космической станции (МКС) попробуют осуществить 3D-печать живой ткани и органов. Об этом во вторник, 27 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Валентина Уварова.

Источник: Reuters

По его словам, эксперименту по исследованию «трехмерной биофабрикации тканевых конструкций, осуществляемой методом программируемой самосборки живых тканей и органов в условиях микрогравитации посредством магнитного поля» присвоен шифр «Магнитный 3D-биопринтер». Его уже одобрили ученые, разработан проект технического задания (ТЗ), следующий этап — согласование ТЗ и конструкторской документации на научную аппаратуру.

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Заказчик эксперимента — российская компания «3Д Биопринтинг Солюшенс», в нем будут участвовать РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Перед началом орбитальных испытаний на Земле отладят специально созданную технику, отработают методику и обучат экипаж. Дату проведения в ОРКК не назвали, отметив, что ее должен назначить «Роскосмос».

По словам замдиректора ИМБП, член-корреспондента РАН Людмилы Буравковой, исследование имеет высокую научную ценность. С его помощью ученые надеются выяснить, какова роль гравитации в появлении и развитии живых тканей и органов, а также определить перспективность данного метода для разработки новых «направлений медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов в дальний космос».

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