На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере

По его словам, эксперименту по исследованию «трехмерной биофабрикации тканевых конструкций, осуществляемой методом программируемой самосборки живых тканей и органов в условиях микрогравитации посредством магнитного поля» присвоен шифр «Магнитный 3D-биопринтер». Его уже одобрили ученые, разработан проект технического задания (ТЗ), следующий этап — согласование ТЗ и конструкторской документации на научную аппаратуру.

Заказчик эксперимента — российская компания «3Д Биопринтинг Солюшенс», в нем будут участвовать РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Перед началом орбитальных испытаний на Земле отладят специально созданную технику, отработают методику и обучат экипаж. Дату проведения в ОРКК не назвали, отметив, что ее должен назначить «Роскосмос».