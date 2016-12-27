Геологи завершили сезонные работы по поиску вольфрама в Хабаровском крае

«В этом сезоне основной объем горных работ был проведен на участке Арса. Там мы подтвердили наличие выявленной ранее зоны и проследили ее на северо-восток. Удалось выявить интервалы с более высоким содержанием вольфрама. На участке Светлый по результатам геохимических поисков удалось определить довольно интересные аномалии, которые еще предстоит вскрыть канавами и подбурить скважинами в следующем сезоне», — рассказал начальник геологического отдела АО «Дальгеофизика» Юрий Змиевский.

Сейчас все материалы, отобранные на Хорском участке, отправлены на камеральную и компьютерную обработку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу АО «Дальгеофизика».

Напомним, работы в районе имени Лазо ведутся с 2015 года.