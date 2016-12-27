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05:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Он вернулся: троллейбусы снова курсируют по маршруту № 5 в Хабаровске

Однако, по словам Николая Илющенко, пока восстановили только два утренних и два вечерних рейса.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.

Троллейбусы снова начали курсировать по маршруту № 5 в Хабаровске. Правда, пока в краевом центре восстановили только два утренних и два вечерних рейса, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Троллейбусный маршрут № 5 хабаровчанка Ирина Савельева заметила на линии сегодня утром. Как сообщалось ранее, маршруты троллейбусов № 2 и № 5 с 12 декабря текущего года временно приостановили свою работу в краевом центре. Возвращение общественного транспорта на линию прокомментировал начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

— Маршруты троллейбусов № 2 и № 5 перестали курсировать временно, так как на тот момент около 20 водителей находились на больничном. По мере выходы людей из больничных мы будем какие-то маршруты восстанавливать. Особенно там, где они востребованы. А именно маршрут троллейбуса № 5, потому что наши пассажиры с его временным закрытием, как выяснилось, испытали проблемы. Мы пошли людям навстречу, поэтому пятый маршрут троллейбуса заработал снова. Сейчас пока восстановили два утренних и два вечерних рейса. Что касается второго маршрута: восстанавливать его пока нет смысла, потому что этот маршрут сейчас фактически полностью перекрывает 35-й, — сказал Николай Илющенко.

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