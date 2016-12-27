Он вернулся: троллейбусы снова курсируют по маршруту № 5 в Хабаровске

Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.

Троллейбусы снова начали курсировать по маршруту № 5 в Хабаровске. Правда, пока в краевом центре восстановили только два утренних и два вечерних рейса, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Троллейбусный маршрут № 5 хабаровчанка Ирина Савельева заметила на линии сегодня утром. Как сообщалось ранее, маршруты троллейбусов № 2 и № 5 с 12 декабря текущего года временно приостановили свою работу в краевом центре. Возвращение общественного транспорта на линию прокомментировал начальник МУП Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.