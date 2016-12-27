«Синяя птица» оживет во Владивостоке

В этот вторник, 27 декабря, в Музее Города пройдет премьера знаменитой пьесы-притчи «Синяя птица». Давно знакомая история, представленная в обновленном виде, станет частью проекта «Сказки с молоком».

Особенной именно эту постановку должна сделать в том числе исполнительница рождественских гимнов, лауреат и дипломант всероссийских и международных юношеских конкурсов, солистка Приморской филармонии Александра Ласинская.

— Это для нас новый опыт. Мы решили, что Новый год — это как раз такой период, когда хочется чего-то необычного, интересного и такое соединение мастерства чтеца и певца дает уникальный результат. Скажу честно, это эксперимент, мы пробуем новую форму, если она окажется востребованной, то мы будем активно использовать ее в нашем проекте, — говорит куратор проекта «Сказки с молоком» Александр Киктенко.

Как бы то ни было, на сегодняшний день формат сказки можно считать уникальным.

О наличии свободных мест можно узнать по телефону: 222−50−77 Презентация новой сказки состоится 27 декабря, в Музее Города (Петра Великого, 6) в 18 часов. Телефон для записи — 222−50−77.