«Синяя птица» оживет во Владивостоке
Новая история станет частью «Сказок с молоком».
Новая история станет частью «Сказок с молоком».
В этот вторник, 27 декабря, в Музее Города пройдет премьера знаменитой
Особенной именно эту постановку должна сделать в том числе исполнительница рождественских гимнов, лауреат и дипломант всероссийских и международных юношеских конкурсов, солистка Приморской филармонии Александра Ласинская.
— Это для нас новый опыт. Мы решили, что Новый год — это как раз такой период, когда хочется
Как бы то ни было, на сегодняшний день формат сказки можно считать уникальным.
О наличии свободных мест можно узнать по телефону: 222−50−77 Презентация новой сказки состоится 27 декабря, в Музее Города (Петра Великого, 6) в 18 часов. Телефон для записи — 222−50−77.