Стоимость проезда в общественном транспорте Братска повысится до 20 рублей

Тарифы для населения на проезд и провоз багажа на общественном муниципальном транспорте в Братске изменятся с 1 января 2017 года. Проезд внутри города на муниципальных автобусах и троллейбусах как в дневное, так и в вечернее время будет стоить 20 рублей. Во столько же обойдется провоз багажа. Стоимость проезда на муниципальных маршрутах, соединяющих отдельные жилые районы Братска, будет рассчитываться исходя из покилометрового тарифа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Братска.

Председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Руслан Захаров напомнил, что на прошлой неделе в городе состоялось заседание городской тарифной комиссии, по результатам которого было подписано постановление городской администрации, устанавливающее предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на городских муниципальных маршрутах.

«На основании постановления, во всех муниципальных пассажирских предприятиях Братска (МПАТП, МУП “ЦАП”, Братское троллейбусное управление) были изданы приказы, в соответствии с которыми с 1 января 2017 года проезд внутри города на муниципальных автобусах и троллейбусах будет стоить 20 рублей (в настоящее время 18 рублей днем и 20 рублей после 21.00). При этом практика различной оплаты проезда в дневное и в вечернее время будет прекращена: независимо от времени суток, оплата будет одна и та же. Также в 20 рублей будет обходится жителю Братска с 1 января один провоз багажа в общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается проезда на муниципальных маршрутах, соединяющих отдельные жилые районы Братска, то его стоимость будет рассчитываться, исходя из покилометрового тарифа. В постановлении мэрии предельно максимальный тариф установлен в размере 1,76 рублей за один пассажирокилометр. Руслан Захаров сообщил, что проезд по маршруту № 10 (Гидростроитель — Братск) будет стоить 70 рублей; по маршруту № 15А (Энергетик — Южный Падун — Детская больница — Проспект Ленина — Автостанция) — 52 рубля; по маршруту № 29 (Братск — Бикей) — 44 рубля; по маршруту № 31 (Братск — Порожский) — 45 рублей; по маршруту № 50 (Братск — Южный Падун — Падун) — 45 рублей; по маршруту № 51 (Братск — Университет) — 50 рублей.

Также Руслан Захаров сообщил, что с 1 января 2017 года изменится система предоставления проездных билетов на месяц. Город переходит на два вида проездных билетов: единый проездной билет (для муниципальных маршрутов, на которые установлен тариф 20 рублей) и полный проездной, который включает в себя как маршруты с тарифом 20 рублей, так и все покилометровые маршруты. Каждый из двух указанных видов делится на три подвида: билет с отрывными талонами на 40 поездок, билет с отрывными талонами на 60 поездок и безлимитный проездной билет без отрывных талонов. Руководитель комитета отметил, что, покупая единый проездной билет на 40 поездок за 770 рублей, пассажир обеспечивает себе стоимость одной поездки в размере немногим более 19 рублей. При использовании единого проездного билета на 60 поездок (1,1 тысячи рублей) стоимость одной поездки составит немногим более 18 рублей, то есть пассажир практически не почувствует предстоящего повышения. Переход на талонную систему, отметил Руслан Захаров, является промежуточным этапом перед внедрением в Братске системы электронных проездных.