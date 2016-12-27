Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
Как испортить ребенку Новый год
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
06:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Стоимость проезда в общественном транспорте Братска повысится до 20 рублей

Новый тариф будет действовать с 1 января.

Источник: IrkutskMedia.ru

Тарифы для населения на проезд и провоз багажа на общественном муниципальном транспорте в Братске изменятся с 1 января 2017 года. Проезд внутри города на муниципальных автобусах и троллейбусах как в дневное, так и в вечернее время будет стоить 20 рублей. Во столько же обойдется провоз багажа. Стоимость проезда на муниципальных маршрутах, соединяющих отдельные жилые районы Братска, будет рассчитываться исходя из покилометрового тарифа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Братска.

Председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Руслан Захаров напомнил, что на прошлой неделе в городе состоялось заседание городской тарифной комиссии, по результатам которого было подписано постановление городской администрации, устанавливающее предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на городских муниципальных маршрутах.

«На основании постановления, во всех муниципальных пассажирских предприятиях Братска (МПАТП, МУП “ЦАП”, Братское троллейбусное управление) были изданы приказы, в соответствии с которыми с 1 января 2017 года проезд внутри города на муниципальных автобусах и троллейбусах будет стоить 20 рублей (в настоящее время 18 рублей днем и 20 рублей после 21.00). При этом практика различной оплаты проезда в дневное и в вечернее время будет прекращена: независимо от времени суток, оплата будет одна и та же. Также в 20 рублей будет обходится жителю Братска с 1 января один провоз багажа в общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается проезда на муниципальных маршрутах, соединяющих отдельные жилые районы Братска, то его стоимость будет рассчитываться, исходя из покилометрового тарифа. В постановлении мэрии предельно максимальный тариф установлен в размере 1,76 рублей за один пассажирокилометр. Руслан Захаров сообщил, что проезд по маршруту № 10 (Гидростроитель — Братск) будет стоить 70 рублей; по маршруту № 15А (Энергетик — Южный Падун — Детская больница — Проспект Ленина — Автостанция) — 52 рубля; по маршруту № 29 (Братск — Бикей) — 44 рубля; по маршруту № 31 (Братск — Порожский) — 45 рублей; по маршруту № 50 (Братск — Южный Падун — Падун) — 45 рублей; по маршруту № 51 (Братск — Университет) — 50 рублей.

Также Руслан Захаров сообщил, что с 1 января 2017 года изменится система предоставления проездных билетов на месяц. Город переходит на два вида проездных билетов: единый проездной билет (для муниципальных маршрутов, на которые установлен тариф 20 рублей) и полный проездной, который включает в себя как маршруты с тарифом 20 рублей, так и все покилометровые маршруты. Каждый из двух указанных видов делится на три подвида: билет с отрывными талонами на 40 поездок, билет с отрывными талонами на 60 поездок и безлимитный проездной билет без отрывных талонов. Руководитель комитета отметил, что, покупая единый проездной билет на 40 поездок за 770 рублей, пассажир обеспечивает себе стоимость одной поездки в размере немногим более 19 рублей. При использовании единого проездного билета на 60 поездок (1,1 тысячи рублей) стоимость одной поездки составит немногим более 18 рублей, то есть пассажир практически не почувствует предстоящего повышения. Переход на талонную систему, отметил Руслан Захаров, является промежуточным этапом перед внедрением в Братске системы электронных проездных.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Многочисленные нарушения выявили в аптеке и психбольнице Черемхова в Приангарье
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
5 самых популярных способов зонирования интерьера: советы дизайнера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок сорвана
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь