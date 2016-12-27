Новейшая школа на Горском примет 550 учеников через месяц

В школе есть концертный, игровой и гимнастический залы, а также уличные спортплощадки для выполнения нормативов ГТО. Руководство учреждения сейчас готовит документы, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность.

По словам директора, ребята сядут за парты уже через месяц.

— Когда в новой школе на Горском жилмассиве начнут учиться дети, мы существенно сможем разгрузить соседнюю 56-ую школу. Ребята будут учиться в одну смену — это задача, которую ставит правительство региона, — говорит директор школы № 212 Дмитрий Шульга.

Какой профиль будет у школы на Горском — художественно-эстетический, военно-патриотический, инженерный или научно-интеллектуальный — пока неизвестно. Многое зависит от преподавателей и ребят, которые сядут за парты. Точки над «i» расставят на большом собрании с участием педагогов и родителей учеников. В следующем году в Новосибирской области сдадут в эксплуатацию новые общеобразовательные учреждения.

— Также строится школа в микрорайоне «Березовый» по федеральной программе «Жилище». Школа на Горском жилмассиве строится пока за счет бюджетных средств Новосибирской области, как и другие школы. В поселке Мошково мы также планируем сдачу новой школы, — говорит заместитель Губернатора Новосибирской области Александр Титков.