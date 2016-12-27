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07:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дед Мороз управляет трамваем в Челябинске

Новогодний вагон украсили гирляндами и мишурой.

Трамвай с Дедом Морозом в кабине вышел на улицы Челябинска, украшенный гирляндами вагон горожане смогут увидеть на нескольких маршрутах, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Идея новогоднего преображения принадлежит водителю депо № 2 Сергею Живчику. Он сам купил мишуру, «дождик» и ёлочные игрушки, а с приобретением светодиодной гирлянды помогло руководство.

«Следующий год огненного петуха, поэтому постарался выдержать все в красных и жёлтых тонах. Слесаря в депо помогли подключить гирлянду, коллега одолжила костюм Деда Мороза. В образе снежинки будет работать и кондуктор. Купили даже конфеты, планируем угощать маленьких пассажиров. Времени больше ушло на подготовку, сам процесс украшения занял несколько часов», — рассказывает Сергей.

По словам водителя, создать новогоднее чудо для пассажиров он решил по примеру своего родного города Златоуста. «В прошлом году там подобное делали, теперь захотелось воплотить задумку и в Челябинске», — говорит он.

Сергей признаётся, что в работе костюм Деда Мороза совсем не мешает. «Небольшое неудобство доставляет только борода, когда приходится переводить стрелки вручную волшебным посохом-ломиком», — отмечает он.

Праздничный вагон побывает во всех районах города, будет работать на маршрутах № 3, 17, 19, 20, 22. 27 декабря его увидят пассажиры маршрута № 19 «Коксохим — улица Чичерина».

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