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06:24 (мск), источник: АиФ Иркутск

Денис Мацуев награжден орденом Почета

Президент подписал указ о награждении культурных деятелей.

Денис Мацуев получил очередную награду. Указ о награждении деятелей культуры, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По документу иркутский пианист Денис Мацуев удостоен ордена Почета.

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