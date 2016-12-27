Геологи предсказали «воссоединение» Сибири и Северной Америки

Сибирская платформа (кратон), занимающая в настоящее время большую часть Сибири, в далеком будущем вновь соединится с подобной ей платформой Северной Америки, а через 30 миллионов лет Япония «присоединится» к России, сообщил директор иркутского Института земной коры, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.

«Имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться друг относительно друга в геологическом будущем. Прогноз на 250 миллионов лет вперед уже сделан. Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент», — сообщил ученый на научной сессии Общего собрания СО РАН.

РИА «Новости» пишет, что Гладкочуб также сообщил, что в прошлом более одного миллиарда лет (примерно между 1,9 и 0,7 миллиарда лет назад) Сибирь и Северная Америка составляли один большой суперконтинент, площадь которого превышала 25 миллионов квадратных километров. Эта структура, по его словам, являлась ядром, вокруг которого формировались все суперконтиненты Докембрийского периода.

По словам Гладкочуба, около 600 миллионов лет назад Сибирская платформа отделилась от Северной Америки, между ними «раскрылся» палеоазиатский океан, то есть начались геологические процессы, которые привели к современному положению материков на Земле.

Ученый отметил, что в настоящее время Сибирская платформа «впаяна» в Евразийскую плиту, и представляет собой часть Евразии, в то время как в Архейском периоде жизни планеты ее не существовало вообще.