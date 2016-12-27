Медики зовут жителей Омской области сдать кровь

Традиционно накануне долгих новогодних каникул Центр крови пополняет свои запасы и приглашает сделать доброе дело, как постоянных доноров, так и новичков.

Всю эту неделю и ещё один дополнительный день 4 января ждут доноров с 8.00 до 11.30 по адресу ул. Магистральная, д. 33, БУЗОО «Центр крови».

Важно знать, как подготовиться к сдаче крови: за двое суток исключить алкоголь, за день — жирное, и за сутки до процедуры поменьше физических нагрузок.

Медики также советуют хорошо выспаться. При себе необходимо иметь паспорт.