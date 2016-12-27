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06:43 (мск), источник: РИА Новости

В России из-за гриппа и ОРВИ закрыты более 800 школ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Более 800 школ и почти 250 детских садов закрыты в РФ из-за гриппа и ОРВИ, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Полностью закрыты 812 школ и 249 детских садов, но нужно отметить, что часть школ уже ушла на каникулы», — заявила Попова.

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