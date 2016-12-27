Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
5 психических болезней из русских сказок
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
Меган Фокс и еще 8 зарубежных звезд, ставших мамами в 2016-м
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
14События недели в фотографиях
06:40 (мск), источник: РИА Новости

Китай планирует совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует к 2018 году совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны, говорится в «Белой книге» КНР по космическим исследованиям.

Согласно документу, к 2018 году Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить спутник Чанъэ-4, который должен совершить «первую в истории человечества мягкую посадку на обратную сторону Луны», достигнув там точки Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли.

Также Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить в конце 2017 года спутник «Чанъэ-5» для исследования спутника Луны, который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать необходимые образцы и вернуться на Землю.

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»).

Ранее заместитель руководителя пилотируемой космической программы Китая Чжан Юйлинь заявил, что Китай намерен до 2036 года отправить своих астронавтов на Луну. По его словам, Китаю понадобится 15−20 лет, чтобы высадить астронавтов на лунной поверхности, используя при этом разработки страны в космической отрасли.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эксперт: Перед крушением в Ту-154 случилось что-то экстремальное
Обнаружен черный ящик самолёта Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь