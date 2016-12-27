Китай планирует совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны

Согласно документу, к 2018 году Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить спутник Чанъэ-4, который должен совершить «первую в истории человечества мягкую посадку на обратную сторону Луны», достигнув там точки Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли.

Также Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить в конце 2017 года спутник «Чанъэ-5» для исследования спутника Луны, который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать необходимые образцы и вернуться на Землю.