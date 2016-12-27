Китай планирует совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны

Согласно документу, к 2018 году Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить спутник Чанъэ-4, который должен совершить «первую в истории человечества мягкую посадку на обратную сторону Луны», достигнув там точки Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли.
Также Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить в конце 2017 года спутник «Чанъэ-5» для исследования спутника Луны, который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать необходимые образцы и вернуться на Землю.
Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»).
Ранее заместитель руководителя пилотируемой космической программы Китая Чжан Юйлинь заявил, что Китай намерен до 2036 года отправить своих астронавтов на Луну. По его словам, Китаю понадобится 15−20 лет, чтобы высадить астронавтов на лунной поверхности, используя при этом разработки страны в космической отрасли.